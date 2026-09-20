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20 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

İran: 7 şartımızı ABD'ye bildirdik

20 Eylül 2026, Pazar 01:46
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için ileri sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine bildirildiğini belirtti.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin kendi oluşturduğu zor durumdan çıkmak için İran’ın şartları ve haklarını kabul etmekten başka şansı olmadığını kaydetti.

İranlı yetkili, "Tahran’ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart, ABD hükümetine bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

Rızai, ayrıca katıldığı bir televizyon programında da "Savaşın son bulması için İran’ın şartlarını kabul etmek ABD’nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız." açıklamasında bulundu.

Arabulucu ülke Pakistan’ın İçişleri Bakanı Tahran’a geliyor

Daha önce birçok kez İran’ı ziyaret eden ve İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin pazar günü Tahran’ı ziyaret etmesi bekleniyor.​​​​​​​

İranlı yetkililer, ziyaretin iki ülke ilişkileri kapsamında gerçekleşeceğini açıklarken, ABD’den bir mesaj getirilip getirilmediği konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

AA

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