Trafik kanunu yenilendi: Cezalar el yakacak

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören ve 36 maddeden oluşan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Düzenlemeyle birlikte, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere 200 bin lira ceza uygulanacak. Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar bir yıl içinde tekrar sayısına göre 80 bin liraya kadar çıkacak, hız sınırını yerleşim içinde 66 kilometre/saatten fazla aşanlara 30 bin lira ceza verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/ saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saatten fazla aşanlara ise 30 bin lira idari para cezası verilecek. AA

Okunma Sayısı: 292

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.