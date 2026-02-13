Gazze halkı çadırlarda Ramazan'a hazırlanıyor

Gazze’de aileler, zor şartlara rağmen Ramazan hazırlıklarına başladı. Geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları süslerle özellikle çocuklara Ramazan sevincini yaşatmaya çalışıyorlar.

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinli aileler, zor şartlara rağmen Ramazan hazırlıklarını sürdürüyor. Aileler, yardım kolilerinin kartonları, yumurta kutuları ve bulabildikleri diğer basit malzemelerle el yapımı süsler hazırlayarak çadırlarını Ramazan atmosferine uygun hale getirmeye çalışıyor.

“Çocuklarımız mutlu olsun istiyoruz”

Çadırda yaşayan Muhammed Necib el-Yazici, son yıllarda Ramazan aylarının savaş ve kayıplarla geçtiğini söyledi. El-Yazici, yaşanan zorlukların özellikle çocukları derinden etkilediğini belirterek, şunları dile getirdi: “Çocuklarımız ve yaşlılarımız artık Ramazan atmosferini eskisi gibi yaşayamıyor. El yapımı süslemelerle onlara küçük de olsa bir sevinç vermek istiyoruz. Bu ortamda Ramazanı hatırlatan en küçük hazırlık bile onlar için çok değerli.”

Kayıplara rağmen Ramazan umudu

Kampta yaşayan bir diğer Filistinli Ümmü Sair Ebu Avde ise ailesinden bir çok kişinin şehit olduğunu, buna rağmen çocukların Ramazan sevincinden mahrum kalmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Ebu Avde, “İmkanlarımız çok kısıtlı. Ama atık malzemelerden süsler yapıyoruz. Tek isteğimiz çocukların yüzünde bir tebessüm görmek.” dedi.