"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

05 Eylül 2025, Cuma
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın ekonomisinin ABD'nin Texas eyaletiyle denk olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı.

Rutte, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Prag Savunma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Çin'in ordularını güçlendirmek ve modernize etmek için büyük yatırımlar yaptığını ifade eden Rutte, "Bu sadece Moskova'daki veya dün Pekin'deki gibi büyük askeri geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, agresif bir şekilde nüfuzlarını kullanmak, küresel düzeni yeniden şekillendirmek ve özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi zayıflatmak için yapılıyor." dedi.

Rutte, NATO olarak "naif" olmamaları gerektiğini, bu eğilimin yakında değişmeyeceğinin altını çizerek, Rusya'nın gelecekte Avrupa ve dünyada "istikrarı bozan ve çatışmacı bir güç" olmaya devam edeceğini söyledi.

NATO olarak önceliklerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmaları olduğunu belirten Rutte, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

Rutte, NATO ülkelerinin yeterince savunma üretimi yapmadığına işaret etti.

Yakın zamana kadar Rusya'nın tüm NATO müttefiklerinden daha fazla mühimmat ürettiğine değinen Rutte, Rusya'nın ekonomisinin ABD'nin Texas eyaletinin ekonomisi kadar bile büyük olmadığını dile getirdi.

Rutte, sorunu fark etmelerinin ardından, özellikle mühimmat konusunda durumu tersine çevirmeye başladıklarını aktardı.

Rusya, yakın zamanda Ukrayna'da NATO birliklerini kabul etmeyeceklerini açıkça belirtmesine rağmen, bu konunun önemini neden vurguladığı sorulan Rutte, Ukrayna'nın egemen bir ülke olduğunu ve buna Rusya'nın karar veremeyeceğini kaydetti.

Rutte, "Ukrayna egemen bir ülkedir. Ukrayna, barışı desteklemek için ülkesinde güvenlik gücü bulundurmak istiyorsa, bu onların kararıdır. Başka hiç kimse bu konuda karar veremez. Bence Putin'i bu kadar güçlü hale getirmekten vazgeçmeliyiz. O, Texas Valisi'dir, daha fazlası değil. Bu yüzden bunu çok ciddiye almayalım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    Merhum babasının isteğini bu şekilde yerine getirdi

    Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı - 'Çok boyutlu yapay zeka ön planda'

    Kastamonu'daki yangınlarda 2736 hektar alan zarar gördü

    DSÖ'den Afganistan'a acil yardım çağrısı

    Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

    'ABD'nin nihai bir ateşkes önerisine Hamas da onay verdi' iddiası

    Düzce ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor

    Hafta sonu hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

    A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-2 yendi

    Sapanca Gölü'nde kriz yönetimine geçilmiş bulunulmakta

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi

    Haaretz: Askere alınan yedekler Netanyahu'ya tepkili

    Macron: Vize engeli kabul edilemez

    Hilafet, esaret, vatana avdet…

    Türkiye limanları filoya neden kapalı?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor
    Genel

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı
    Genel

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın
    Genel

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.