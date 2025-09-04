Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı - 'Çok boyutlu yapay zeka ön planda'

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim İş Birimi Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Jay Kim, "Tabletler, en yeni Galaxy AI ve yeni çok boyutlu özelliklerle, en üst düzeyde verimlilik sağlıyor" dedi.

Samsung Electronics, ürünleri arasından şimdiye kadarki en akıllı ve gelişmiş tablet deneyimini sunan Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S11'i tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en yeni Galaxy AI ile güçlendirilen, One UI 8 ve yeni çok modlu özelliklerle geliştirilen Galaxy Tab S11 Ultra, bugüne kadarki en ince ve en güçlü Galaxy Tab olarak öne çıkıyor.

Profesyonel düzeydeki donanımla büyük ekranlara göre optimize edilen deneyimleri bir araya getiren seri, kolay üretkenlik sağlamak için tasarlandı.

Geliştirilmiş Samsung DeX ve yeniden tasarlanan S Pen ile Galaxy Tab S11 serisi, odak gerektiren çoklu görevler ve iş akışlarına yardımcı olurken, taşınabilir formuyla üretkenliği destekliyor.

Toplantı sırasında fikirleri kaydetmek, ders notlarını özetlemek veya görsel konseptler çizmek için seri, kullanıcıların her yerde daha az çabayla daha fazlasını başarmasını sağlıyor.

One UI 8 ile Galaxy Tab S11 serisi, çok boyutlu yapay zekayı ön plana çıkarıyor.

Kullanıcıların yazdıklarını, söylediklerini ve gördüklerini anlayan, gerçek zamanlı faydalı önerilerle yanıtlar veren bu araçlar, her türlü görevde daha akıcı çalışmanın, üretken işler yapmanın ve iş akışlarını sürdürmenin yolunu açıyor.

Seri, büyük ekranlara göre optimize edilen eksiksiz Galaxy AI özelliklerinin de dahil olduğu üretkenlik ve üretkenlik sunan ek araçlarla donatıldı.

Kullanıcıların üretkenliklerini üst düzeye çıkarmasını sağlıyor

Galaxy AI'a ek olarak, seride yer alan geliştirilmiş Samsung DeX, kullanıcıların uygulamalar arasında çoklu görevler yaparken, toplantı esnasında not alırken veya sadece fikirlerini planlarken üretkenliklerini üst düzeye çıkarmasını sağlıyor.

Görsel çalışmalar yapan tasarımcılar veya uygulamalar ile ekranlar arasında geçişler yaparak seyahat planlayanlar için seri, araştırma yapmak ve eskiz çizmekten son dokunuşları yapılmış işlerin paylaşılmasına kadar her adımı destekliyor.

En yeni Samsung DeX güncellemeleri, Galaxy Tab S11'in yakınındaki harici bir monitörü gerçek bir ikinci ekrana dönüştürerek, Genişletme Modu ile üst düzey bir üretkenlik sunuyor.

Samsung DeX'in her iki ekranda aynı anda çalıştırılması, ekranlar arasında kullanılabilen sürükle ve bırak özelliği, sunum sırasında belge referanslama ve yan yana uygulama kullanımı, daha akıcı çoklu görevlere imkan veriyor ve daha fazla esneklik sağlıyor.

Samsung DeX'te yeni bir özellik olarak, kullanıcılar artık farklı ihtiyaçlar için dört adede kadar farklı ve özelleştirilmiş çalışma alanı oluşturabiliyor.

Geliştirilmiş Samsung DeX sayesinde kullanıcılar neredeyse her yerde çalışma ortamı kurabiliyor, sunum için toplantı odasındaki TV'ye bağlanabiliyor ve tatile çıkmadan önce havaalanında iş dosyasına son rötuşları yapabiliyor.

Book Cover Keyboard Slim ile Galaxy Tab S11 serisi, özel Galaxy AI Tuşu sayesinde yapay zeka asistanlarına anında erişim sağlıyor, kolayca kişiselleştirilmiş ve mobil bir iş istasyonuna dönüşüyor.

İnce ve taşınabilir tasarımıyla serisi, en yeni teknolojik donanımı, sürükleyici görüntüler sunuyor. Samsung Galaxy tabletlerinde ilk kez S11 serisinde kullanılan gelişmiş 3 nanometre (nm) işlemci, daha hızlı işlem yeteneği, daha akıcı çoklu görevler ve daha duyarlı yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor.

Galaxy Tab S11 Ultra, NPU yüzde 33, CPU yüzde 24, GPU yüzde 27 performans artışı kaydederken, güçlü pili ve verimli ısı yönetimi ise çalışmalarda, her konuda uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Serinin hedef odaklı tasarımınga uyum gösteren performansı, Samsung'un çok yönlü günlük kullanım sunan ultra ince, hafif ve güçlü cihazlar sunmasını sağlayan donanım inovasyonlarının altını çiziyor.

Seri, 5,1 milimetrelik (mm) tasarımıyla, taşınabilirlikten ödün vermeden ekran alanını genişleten 5,2 mm'lik ince ekran çerçevesiyle dikkati çekiyor.

Her iki modelde de kullanılan Dynamic AMOLED 2X ekran, 1600 nit'e kadar maksimum parlaklık sunarak iç ve dış mekanlarda net ve canlı görüntüler sağlıyor.

Seri, kapsamlı üçüncü taraf uygulamalar sayesinde, profesyonel işlere veya özgün projelere kolayca başlanmasını sağlıyor.

Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion ve Notion'a kolay erişim, eskiz çizmekten ve not almaktan esnek projeler planlamaya kadar her çalışmayı destekliyor.

Galaxy kullanıcıları, bu premium araçları keşfetmeyi kolaylaştıran, daha akıllı çalışmayı sağlayan ve ilk andan üretkenliğin ortaya çıkmasını sağlayan tekliflerden ve özel avantajlardan faydalanabiliyor.

Goodnotes 1 yıllık ücretsiz sürüm sunarken, Clip Studio Paint ilk abonelikte yüzde 20 indirimle 6 aylık ücretsiz deneme sürümüyle geliyor.

Kullanıcılar LumaFusion'da yüzde 66 indirim ve bir aylık ücretsiz Creator Pass hakkı kazanıyor. Notion ise Plus plan with Notion AI aboneliğinin bir aylık ücretsiz deneme sürümünü sunarak, planlama ve organizasyona ek bir esneklik kazandırıyor.

'Seri, yapay zeka inovasyonlarını gelişmiş donanımla birleştirdi'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim İş Birimi Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Jay Kim, serinin, yapay zeka inovasyonlarını gelişmiş donanımla birleştirdiğini belirtti.

Serinin, mobil üretkenlik alanındaki köklü deneyimini yansıtan gerçek çoklu görev deneyimleri sunduğunu kaydeden Kim, 'Kullanıcıların çok yönlü ve geniş ekranda daha tabii ve akıcı çalışmasına, üretkenliklerini ortaya çıkarmasına olanak tanıyan amiral gemisi tabletler, en yeni Galaxy AI ve yeni çok boyutlu özelliklerle, en üst düzeyde verimlilik sağlıyor.' ifadelerini kullandı.