"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Hilafet, esaret, vatana avdet…

M. Latif SALİHOĞLU
04 Eylül 2025, Perşembe
Bu yazıda Said Nursî ile ilgili olarak, eksik bilgi sebebiyle yapılan yanlış yönlendirmelere karşı bazı izahlarda bulunmak istiyoruz.

Muharrem Coşkun (Akit Tv Haber Koordinatörü), 117 sene evvel Selanik’te çıkan Fransızca bir gazetenin Said Nursî ile ilgili haberine istinaden, Bediüzzaman Hazretlerini sanki Hilâfete karşıymış gibi göstermeye çalıştı.

Muharrem Bey, sosyal medyada yayınladığı kısacık bir mesajda iki hatayı birden işledi.

Birinci hatası şu ifadede yer alıyor: “Sultan Abdülhamid'e karşı İttihatçıların darbesini destekleyen Said Nursî…”

Aynı hatayı rahmetli Kadir Mısıroğlu da maalesef defalarca tekrarladı. Üstelik, bu azim hatasını düzeltmeden göçüp gitti. Mecburen iş o büyük “Hesap Günü”ne kaldı ki, durum çok daha vahim bir boyut kazanmış oldu.

Zira, hakikat şudur ki: Sultan Abdülhamid’i 27 Nisan 1909’da tahttan indirip Selanik’e gönderen darbeci İttihatçılar, Bediüzzaman Said Nursî’yi de İzmit’te derdest edip İstanbul’a getirttiler ve kurdukları Sıkıyönetim Mahkemesinde (Divan-ı Harb-i Örfî) onu idamla yargıladılar.

Bu durumda nasıl oluyor da “Said Nursî, İttihatçıların darbesini desteklemiş” oluyor?

Muharrem Bey, muhtemelen Temmuz 1908’deki II. Meşrutiyet’in ilânı ile Nisan 1909’daki darbeyi birbirine karıştırıyordur. Oysa ki, bu iki hadisenin tarihi birbirinden farklı olduğu gibi, niyeti, mahiyeti ve neticesi de birbirinden hayli farklı gelişmelerdir.

Muharrem Beyin ikinci ve daha büyük hatası, Said Nursî’yi Hilâfete karşıymış gibi göstermesidir. Böyle bir şeyin aslı-astarı yoktur. Kısaca, Said Nursî, devleti yöneten bazı halifelerin yanlışlarına karşı gelmiş; ama, Hilâfet manasına asla ve kat’a karşı gelmemiştir. Tam aksine, hem kendisinin, hem Risale-i Nur’un “Hilâfetin en mühim vazifesi olan neşr-i hakaik-i imaniye ve İslâmiye” noktasında Hz. Hasan’ın (ra) bir mütemmimi ve manevî veledi olduğunu ifade ediyor. Hatta “Risale-i Nur’a tam beşinci halife nazarıyla bakılabilir” diyor.

Bununla beraber, 1935’de çıkarıldığı Eskişehir Mahkemesinde “Hilafet saltanatı” tabirini kullanarak, bu manayı müdafaa ediyor.

Bu meyandaki bilgiler, onun “Tarihçe-i Hayatı” isimli eserinin ilgili bölümü ile “Müdafaat Risalesi”nde detaylı şekilde yer alıyor.

Değerli Muharrem Bey, sizinle tâ Hilal TV’de çalıştığınız zamandan beri tanışırız. Bir programa vaki davetinize icabeten katıldım, sizi yakından tanımış oldum. Bende intiba, dobra ve hakperest bir şahsiyet olduğunuz şeklinde. Lütfen, bu konuda da hakperest davranın ve 117 sene önceki bir gazete haberini değil, Said Nursî’nin kendi eserlerinden, kendi ifadelerinden hareketle onun Hilâfet hakkındaki fikir ve kanaatini esas alın.

«

Ahmet Yozgat (eğitimci, ressam, yazar) Bey, 2 saati aşkın bir videosunun sonlarında, vaki bir suâl üzerine Said Nursî hakkındaki düşünce ve kanaatlerini ifade ediyor.

Konuşmalarında ve cevaplarında bizim de takdir ve tasdik ettiğimiz vurucu noktalar var. Misâl, ırkçılığı reddedip İslâm kardeşliğini nazara vermekte takdire şayan bir üslup kullanıyor.

Zekâsını, hafızasını, ilmini yüksek bulup takdir ettiği Said Nursî hakkında da kısaca şunları söylüyor: Eski Said’i severim. “Deli Said”i severim. Said-i Kürdî’yi de severim; ama, “Yeni Said”i sevmem.

Sevmeme gerekçesini ise, ne gariptir ki, Said Nursî’nin Rusya’nın Kostroma’sındaki esaretten firar ile vatanına avdet ederken, güzergâh olarak “Almanya’yı tercih” etmesine dayandırıyor.

Dinlerken, doğrusu hayret ve taaccüp içinde kaldım. Ahmet Bey, Said Nursî’nin esaretten kurtulmasına hiç sevinmiyor. Sevinmek bir yana “Neden Hazar taraflarında bir tarikle kendi memleketine gitmedi de, tuttu Almanya üzerinden İstanbul’a gelmeyi tercih etti?” diye, adeta “Öküzün altında buzağı aramak” gibi bir noktaya takılıp kalıyor.

Ahmet Beye göre Said Nursî “Almanya ekolü”nü benimsemiş, onlarla iletişim kurmuş, onların etkisi altında kalmış, bundan sonraki hayatını da ona göre şekillendirmiş imiş…

El insaf Ahmet Hocam! Said Nursî, dahilî yahut haricî cereyanların etkisi altına girecek bir şahsiyet midir? Şayet fikir ve kanaatiniz bu yönde ise, kusura bakmayın ama, siz Said Nursî’yi hakkıyla tanımamışsınız demektir. 

Yahu, her türlü tahakküm ve işkenceye rağmen ceberrut bir rejim olan Kemalizmin etkisi altına girmeyen ve muhaliflerine kaşı hayatı ölümden beter hale getiren Mustafa Kemal'e zerrece meyletmeyen Said Nusî, neden haricî başka cereyanların tesiri altına girsin? Hem, dünya saltanatı onun umurunda olmadığı için, böyle şeylere neden tenezzül etsin ki…

Doğrusu, elli seneye yakındır Said Nursî ve Risale-i Nur odaklı araştırmalarımda ilk defa Ahmet Yozgat Beyefendinin vaki itirazına rastlamış bulunmaktayım.

Son bir not: Şimdilik uzaklardayım. Şarkî Anadolu’nun ücra bir beldesindeyim. Şayet imkân-fırsat bulabilirsem, hem Muharrem Coşkun Beyi, hem Ahmet Yozgat Hocayı bizzat gidip makamlarında ziyaret etmek ve bu meseleleri onlarla yüzyüze görüşmek isterim. Bakalım, ileride inşallah kısmet-nasip olur diyerek, şimdilik noktayı koyalım.

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı

    Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin

    Mağaza zinciri Lush, Gazze için bir günlüğüne kapandı: 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız'

    3 ayda 3.9 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel alarmı! Son 48 saatte 300 bin kişi tahliye edildi

    İzmir-Torbalı'da düşen eğitim uçağında bulunan pilot vefat etti

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı
    Genel

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.