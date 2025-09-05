"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

05 Eylül 2025, Cuma 02:14
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilerin temel hayat gereksinimlerinden mahrum kaldığını belirtti.

Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''

 

UNRWA'nın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki aileler hayati ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır herhangi bir yardım ulaştırmamıza izin verilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de yatak, battaniye ve çadır gibi barınma malzemelerine acil ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın ise bunları sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır sıkı bir şekilde uyguladığı insani yardım girişini engelleyen ablukasının kaldırılma çağrısını yineledi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve temizlik malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli şehit oldu, 161 bin 245 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 615 kişi şehit oldu, 49 bin 204 kişi yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    Merhum babasının isteğini bu şekilde yerine getirdi

    Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı - 'Çok boyutlu yapay zeka ön planda'

    Kastamonu'daki yangınlarda 2736 hektar alan zarar gördü

    DSÖ'den Afganistan'a acil yardım çağrısı

    Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

    'ABD'nin nihai bir ateşkes önerisine Hamas da onay verdi' iddiası

    Düzce ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor

    Hafta sonu hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

    A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-2 yendi

    Sapanca Gölü'nde kriz yönetimine geçilmiş bulunulmakta

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi

    Haaretz: Askere alınan yedekler Netanyahu'ya tepkili

    Macron: Vize engeli kabul edilemez

    Türkiye limanları filoya neden kapalı?

    Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil

    Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın
    Genel

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz
    Genel

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.