UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilerin temel hayat gereksinimlerinden mahrum kaldığını belirtti.

Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''

UNRWA'nın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki aileler hayati ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır herhangi bir yardım ulaştırmamıza izin verilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de yatak, battaniye ve çadır gibi barınma malzemelerine acil ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın ise bunları sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır sıkı bir şekilde uyguladığı insani yardım girişini engelleyen ablukasının kaldırılma çağrısını yineledi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve temizlik malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli şehit oldu, 161 bin 245 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 615 kişi şehit oldu, 49 bin 204 kişi yaralandı.