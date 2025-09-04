Merhum babasının isteğini bu şekilde yerine getirdi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Selahattin Tekin, merhum babasının yıllar önceki isteğinden hareketle karşı mahalledeki camiye kolay gidebilmek için 65 metre uzunluğunda asma köprü yaptı.

Uzun yıllar inşaatlarda çalışan ve daha sonra kendisi inşaat yapmaya başlayan 5 çocuk babası Tekin, 3 yıl önce yaşadığı Tokatlıoğlu Mahallesi ile bir vadinin ayırdığı caminin bulunduğu Merkez Mahalle'yi asma köprüyle yakınlaştırmak için çalışmalara başladı.

1999 yılında kaybettiği babasının ezan okununca namaza yetişmekte güçlük çektiği için "Buraya köprü gibi bir şey olsa da namaza yetişsek, öbür taraftan dolaşıyoruz oğlum." sözlerini unutmayan Tekin, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra işe koyuldu.

Köylülerin de desteğiyle Tekin, yaklaşık bir aylık çalışmayla iki mahalleyi birbirine bağlayan 65 metre uzunluğa, 50 metre yüksekliğe, 1 metre genişliğe ve yaklaşık 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip asma köprü yaptı.

Köprü, ilgili kurumların kontrollerinin ardından vatandaşların kullanımına sunuldu.

Selahattin Tekin, babası istediği için asma köprü yapma fikrinin uzun yıllardır aklında olduğunu ancak gerekli şartlar oluşmadığı için yapamadığını söyledi.

Caminin ve mezarlığın bulunduğu mahalle ile kendi mahallelerini bir vadinin ayırdığını, vatandaşların camiye ulaşmak için yaklaşık bir kilometre yol gitmesi gerektiğini anlatan Tekin, şimdi 65 metrelik mesafeyle sorunu çözdüklerini dile getirdi.

Babası göremese de isteğini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Tekin, "Şu an hemen namaza yetişiyoruz. Camiyi yakınlaştırdık. Keşke babam da görseydi. Köprüye henüz bir isim vermedim ama babamın ismini vermemiz lazım. Şimdi sevine sevine camiye gidiyoruz." diye konuştu.

Tekin, asma köprüyle ilgili çalışmalarının bitmediğini, köprüyü boyamayı ve yük kapasitesini artırmayı istediğini kaydetti.

Köprüde fotoğraf çektirmek için gelenler var

Mahalle sakinlerinden Muharrem Keskin de Samsun merkezde yaşadıklarını, fındık hasat zamanı köylerine geldiklerini anlattı.

Keskin, köprünün çok faydasını gördüklerini dile getirerek, "Özellikle bu mahalle ve orta mahalle için de çok faydalı. İnsanlar kısa yoldan karşıya gidip gelebiliyorlar ve camiye gitmeleri daha kolay oldu. Şehir dışından gelenler, burada fotoğraf çektirenler var, dronla fotoğraf çekenler, düğün fotoğrafları çektirenler de var. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.