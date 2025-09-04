Haaretz: Askere alınan yedekler Netanyahu'ya tepkili

İsrail basını, Gazze'nin işgaline hazırlık amacıyla 60 bin yedek askerin silah altına alınması kararıyla birlikte yedek askerler ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti arasında bir güven krizi yaşandığını yazdı.

Haaretz'in haberinde, "Bazı yedek askerler, yüzlerce gün hizmette kaldı ve ordu savaşın ağırlığı, rehinelerin (esirlerin) hayatları için duyulan endişe ve hükümete olan güven eksikliği sebebiyle katılımın az olmasından endişe ediyor. İsrail hükümetine duyulan güven krizi sebebiyle ordu, her yedek asker için mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı. Çok sayıda yedek askerin kişisel ve maddî durumu gerekçe göstererek muafiyet talebinde bulunduğu aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 265

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.