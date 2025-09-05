"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın

05 Eylül 2025, Cuma 02:11
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamalarını istedi.

Bir Beyaz Saray yetkilisinden alınan bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump, Rusya’nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

Avrupa’nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin’e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

"Avrupa ülkeleri arasındaki görüş ayrılığı savaşı sonlandırma çabalarını engelliyor" yorumu

Beyaz Saray yetkilisine göre bu görüşme, Avrupa liderleri arasında Ukrayna-Rusya savaşı konusunda görüş ayrılıkları olduğunu ortaya koydu.

Avrupa liderlerinin Rusya ve Ukrayna konusunda sergilediği bireysel politik ayrışmaya dikkati çeken yetkili, bu görüş ayrılığının savaşı sonlandırma çabalarını engellediğini söyledi.

Yetkili, ABD'nin okyanusun diğer tarafındaki bir savaşın içine sürüklenmek istemediğini vurgularken, Başkan Trump'ın son açıklamalarına da atıfta bulunarak, bu savaştan yalnızca eski Başkan Joe Biden'ın sorumlu olmadığını dile getirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, "Bu savaş sadece Biden'ın suçu değil, aynı zamanda (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in de suçu." ifadelerini kullanarak, her iki liderin de savaşın sona ermesi umudu varsa tavizler vermek zorunda olacaklarını belirtti.

Beyaz Saray yetkilisi ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Avrupa liderleri ve Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmeleri sonrası, Rusya konusunda çok yakında açıklamada bulunacağını da doğruladı.

AA

