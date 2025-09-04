Türkiye limanları filoya neden kapalı?

Türkiye’den yaklaşık 100 kişi, farklı ülkelerdeki limanlara giderek filoya katıldı. Türkiye limanlarından ise, hiçbir gemi hareket etmedi. Türkiye'den filoya katılan aktivistler bu durumu "Bizler de kendi limanlarımızdaki gemilere binmeliydik. Tunus kadar da mı olamadık" diye protesto ettiler.

'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

Gazze için 44 ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na BM'den de destek geldi

“Soykırımı durdurmak için ne yaptın?”

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’ye insanî yardım ulaştırmak amacıyla 44 ülkeden yüzbinlerce aktivist, insan hakkı savunucuları, sanatçılar, siyasetçiler, din adamları ve gazetecilerden oluşan Küresel Sumud Filosu yola çıktı. İspanya ve İtalya’dan yola çıkan filodaki deniz araçları Tunus açıklarında, Tunus’tan katılacak deniz araçlarıyla bir araya gelerek Gazze’ye doğru yol alacak. İnsanî bir koridor açmak ve Filistin halkına yönelik soykırımı sona erdirmek amacıyla kurulan Global Sumud Filosu’nun Gazze kıyılarına Eylül ortasında ulaşmayı hedefliyor. Tarihin en büyük dayanışma ve sivil deniz filosuna 4 Eylül’de Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından da onlarca gemi katılacak. Aynı gün 44 ülkede Filistin halkıyla dayanışma için protestolar düzenlenecek.

Türkiye’den izin yok

Türkiye’den yaklaşık 100 kişi, farklı ülkelerdeki limanlara giderek filoya katıldı. Türkiye limanlarından ise, hiçbir gemi hareket etmedi. Türkiye’den filoya katılan aktivistler bu durumu “Bizler de kendi limanlarımızdaki gemilere binmeliydik. Tunus kadar da mı olamadık” diye protesto ettiler. Filoya Barselona’dan katılmak üzere Tunus’a giden Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, “Türkiye’den Filistin’e bu tür girişimlere izin verilmiyor. İsrail’le ilişkiler devam ediyor. İsrail’e malzeme taşıyan gemileri protesto edenler gözaltına alınıyor. Sadece bir kurum üzerinden değil. Pek çok girişim oldu daha önce maalesef hiçbir girişime olumlu cevap alınmadı. Halen İzmir’de limanda bekleyen bundan önce Haydarpaşa’da bekleyen pek çok örnek var. Bunun için de biz de izin talebinde bulunmadık. Artık bunu tartışmıyoruz. Türkiye’miz adına yüz karası bir durum söz konusu” dedi.

Türkiye’den katılan bazı isimler

Türkiye’den Saadet Partisi Hatay milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ile HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç yer aldığı filoda çok sayıda aktivist, gazeteci ve sanatçı yer alıyor.

Ankara - Mehmet Kara

Sessizlik vahşeti besliyor

Gazze'ye insanî yardım götürecek Küresel Sumud Filosu’na ilişkin Filo’nun Yürütme Komitesi Üyesi ve avukat Melanie Schweizer, İlerici Enternasyonel (Progressive International) için yazdığı makalesinde, “Biz yola çıkıyoruz çünkü hükümetler başarısız oldu. Biz yola çıkıyoruz çünkü sessizlik vahşeti mümkün kılıyor. Biz yola çıkıyoruz çünkü uluslararası hukuku savunmak ve insan onurunu korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara-Anka

BM, Küresel Sumud Filosu girişiminden memnun

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) girişimini "Gazze'ye daha fazla ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıkları" şeklinde yorumladı.

Cenevre-aa

Yunanistan da filoya gemi gönderiyor

Yunanistan'daki "March to Gaza Greece" inisiyatifi, Ege'deki Siros Adası'ndan 8 Eylül'de hareket edecek bir geminin Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katılacağını duyurdu. Açıklamada, "Siros'tan başlıyoruz zira bir direniş ve dayanışma dalgası burada doğdu ve tüm Yunanistan'a yayıldı. Ada sakinlerinin 'işbirliğine hayır' diye bağırdığı ve toplumların 'soykırım turizmine' karşı ayak direyebildiğini kanıtladığı bu adadan şimdi de bir halkın adalet mücadelesini yerel halklarla birleştiren bir yolculuk başlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi