"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Düzce ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor

04 Eylül 2025, Perşembe 22:54
Düzce ve Bursa'da çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düzce'nin Merkez Esençüm köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Yangın, büyüyerek Yığılca ilçesine bağlı Hecinler köyüne ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangına, yaklaşık 30 arazöz, 15 su tankeri 7 iş makinesi, 11 ilk müdahale aracı ve 100'den fazla personel ile müdahale edildi.

 

Düzce Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 10.20 sıralarında, merkez Esençam köyü Hecinler mevkisinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, arama kurtarma gönüllüleri ve vatandaşların işbirliği ve desteğiyle yapılan söndürme çalışmalarının 284 personel, 5 hava aracı, 2 arama kurtarma aracı, 14 arazöz, 7 su tankeri, 9 ilk müdahale aracı, 40 pikap, 4 dozer, 2 loader ve 1 ambulansla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kısmen orman sahası ve kısmen fındık bahçeleri olmak üzere yaklaşık 10 hektarlık alanda etkisini gösteren yangının çıkış nedeni ve sebep olduğu zararın tespitine ilişkin inceleme ve araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizi üzen bu tür yangınların tekrar yaşanmaması için herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyor, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, arama kurtarma gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."​​​​​​​

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı 

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

AA

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    Merhum babasının isteğini bu şekilde yerine getirdi

    Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı - 'Çok boyutlu yapay zeka ön planda'

    Kastamonu'daki yangınlarda 2736 hektar alan zarar gördü

    DSÖ'den Afganistan'a acil yardım çağrısı

    Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

    'ABD'nin nihai bir ateşkes önerisine Hamas da onay verdi' iddiası

    Düzce ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor

    Hafta sonu hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

    A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-2 yendi

    Sapanca Gölü'nde kriz yönetimine geçilmiş bulunulmakta

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi

    Haaretz: Askere alınan yedekler Netanyahu'ya tepkili

    Macron: Vize engeli kabul edilemez

    Türkiye limanları filoya neden kapalı?

    Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın
    Genel

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz
    Genel

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.