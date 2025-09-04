Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bıçaklı saldırıda öldü. Kayhan'ın husumetlisi 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklandığı açıklandı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan'ın yanına aralarında husumet bulunduğu öğrenilen husumetlisi olduğu açıklanan Mustafa Can Gül isimli birisi geldi. Şüpheli, Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI 19 yaşındaki şüpheli Mustafa Can Gül, polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN, önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir." İstanbul Valiliği: Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi. AA - NTV NTV

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.