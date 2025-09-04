"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil

04 Eylül 2025, Perşembe 10:46
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" şeklinde nitelendirerek, tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını ifade etti.

Başkan Trump, CBS News'e telefonla verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

Tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" olarak nitelendiren Trump, her iki ülkenin liderlerinin de müzakerelerdeki "bu dönüm noktasını" nasıl ele aldığını yakından takip ettiğini söyledi.

Trump, "İzliyorum, görüyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile bu konu hakkında (barış anlaşması) konuşuyorum. Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." dedi.

Rusya ve Ukrayna gibi savaşan ülkelere yönelik diplomatik yaklaşımının, "liderleri bir araya getirip kendi yönlendirmesiyle barış anlaşmasına aracılık etmek" olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımın, hızlı bir çözüm arandığında bile sabır gerektirdiğini ancak bu yılki diğer barış anlaşmalarında bunun karşılığını aldığına inandığını vurguladı.

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday olmadığını belirterek, "Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek yapabileceğim savaşları bitirmek. Dikkat çekmeye çalışmıyorum. Sadece hayat kurtarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye limanları filoya neden kapalı?

    Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı

    Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin

    Mağaza zinciri Lush, Gazze için bir günlüğüne kapandı: 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız'

    3 ayda 3.9 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel alarmı! Son 48 saatte 300 bin kişi tahliye edildi

    İzmir-Torbalı'da düşen eğitim uçağında bulunan pilot vefat etti

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti
    Genel

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Türkiye limanları filoya neden kapalı?
    Genel

    Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil
    Genel

    Bolu Yeniçağa'da şahs-ı manevi buluşması
    Genel

    Can kardeşlerden Fırat kenarında piknik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.