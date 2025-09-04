"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Hafta sonu hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

04 Eylül 2025, Perşembe 22:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, hafta sonu yurt genelinde parça parça yağışların görüleceğini belirterek, yarın İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik'te sağanak yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini bildirdi.

Yurdun diğer kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini belirten Tekin, yarın özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını söyledi.

Hafta sonu yağışların yurt genelinde devam edeceğini kaydeden Tekin, "Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak" dedi.

Öte yandan Tekin, cumartesi günü Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yağışların kuvvetli beklendiğini söyledi.

Pazar günü ise Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in İç kesimleri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli beklendiğini bildirdi.

Tekin, bugün ve yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini aktardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Tekin, hafta sonu itibariyle sıcaklıkların biraz düşüp mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağış beklenmediğini havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyleyen Tekin, cumartesi günü Ankara'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini ve pazar günü ise Ankara'nın güney ilçelerinde sağanak görüleceğini dile getirdi.

İstanbul'da yarın parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını aktaran Tekin, hafta sonu Anadolu yakasında kısa süreli yağış geçişlerinin görüleceğini belirtti.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini kaydeden Tekin, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olacağını söyledi.

Hava sıcaklıkları hafta sonu Ankara'da 30 ila 27, İstanbul'da 28 ila 29 ve İzmir'de ise 34 ila 35 derecelerde seyredecek.

AA

