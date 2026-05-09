Rubio’dan İran sitemi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ordusunun İran’daki hedeflere saldırı için kendi topraklarındaki üslerin kullanımına izin vermeyen müttefik ülkelere nasıl bir yaklaşım sergileyeceğine henüz karar vermediğini dile getirerek “Son kararı Başkan verecek ve henüz vermedi” dedi.

İtalya dahil müttefiklerin ABD’nin İran’a karşı eylemlerine ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması çabalarına destek vermemesini eleştiren Rubio, “Niye kimsenin destek vermediğini anlamıyorum” dedi. Rubio, “Herkes İran’ın bir tehdit olduğunu söylüyor. Herkes İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylüyor. Ama bu konuda bir şeyler yapmanız gerekiyor. Eğer cevap hayır ise, o zaman sert ifadeler içeren açıklamalardan daha fazlasına sahip olmanız gerekir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

