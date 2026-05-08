"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Çocuklar risk altında

08 Mayıs 2026, Cuma
İçişleri Bakanlığı’nın raporunda, sosyal medyada yayılan şiddet içeriklerinin çocukların gelişimini olumsuz etkilediği ve iç güvenlik açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın yıkıcı etkilerinden korumak için çalışma başlattı. Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi” başlıklı raporda, dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin iç güvenlik açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Çocuklar üzerindeki olumsuz etkiler

Raporda, sosyal medya kullanan çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği ifade edildi. Kontrolsüz sosyal medya kullanmanın, çocuklarda yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi sonuçlar doğurabildiği vurgulandı. Çocukların karşılaşabileceği diğer riskler dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı olarak sıralandı.

Şiddet meşrulaştırılıyor

Raporda, son dönemde bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesine dikkat çekildi. Bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ve iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği dile getirildi.

Eğitim ve aile denetimi

Sosyal medyanın yıkıcı etkilerinin anlatıldığı raporda, çözüm önerilerine de yer verildi. Çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği belirtildi. Raporda, konunun eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemeleri birlikte içeren bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının daha etkili olacağı değerlendirildi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Af Örgütünden AB'ye bir çağrı daha: İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya al!

    AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz

    Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor

    AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz

    Memurlara prim uyarısı

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez

    Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor

    Letonya'dan Rusya’ya protesto notası

    Bayram tatiline zam gölgesi

    Çocuklar risk altında

    Trump'tan şimdi de AB'ye 'yüksek tarife' tehdidi - 4 Temmuz'a kadar süre verdi

    Almanya, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor

    AB'den ''hantavirüs'' açıklaması

    Hantavirüs şüphesiyle 3 yolcusu tahliye edilen gemiyle ilgili son durum?

    Yurt geneline hafta sonu için yağışlı hava uyarısı!

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz
    Genel

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez
    Genel

    Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor
    Genel

    Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor
    Genel

    AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz
    Genel

    Memurlara prim uyarısı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Uluslararası Af Örgütünden AB'ye bir çağrı daha: İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya al!
    Genel

    Bayram tatiline zam gölgesi
    Genel

    Çocuklar risk altında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.