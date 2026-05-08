Çocuklar risk altında

İçişleri Bakanlığı’nın raporunda, sosyal medyada yayılan şiddet içeriklerinin çocukların gelişimini olumsuz etkilediği ve iç güvenlik açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın yıkıcı etkilerinden korumak için çalışma başlattı. Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi” başlıklı raporda, dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin iç güvenlik açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Çocuklar üzerindeki olumsuz etkiler

Raporda, sosyal medya kullanan çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği ifade edildi. Kontrolsüz sosyal medya kullanmanın, çocuklarda yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi sonuçlar doğurabildiği vurgulandı. Çocukların karşılaşabileceği diğer riskler dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı olarak sıralandı.

Şiddet meşrulaştırılıyor

Raporda, son dönemde bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesine dikkat çekildi. Bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ve iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği dile getirildi.

Eğitim ve aile denetimi

Sosyal medyanın yıkıcı etkilerinin anlatıldığı raporda, çözüm önerilerine de yer verildi. Çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği belirtildi. Raporda, konunun eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemeleri birlikte içeren bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının daha etkili olacağı değerlendirildi.

