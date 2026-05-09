TÜİK Başkanı değişti

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Adlî Tıp Kurumu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, TÜİK Başkanlığı’na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanırken, TCMB Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi. Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı’na Hızır Aslıyüksek atandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nda ise İkinci Başkan olarak görev yapan Mahmut Sütcü, SPK Başkanlığı’na getirildi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 471

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.