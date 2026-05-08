Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin uysal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da değişiklik öngören teklifin bir yapılandırma değil, 'faizi zamana yayma' düzenlemesi olduğunu söyledi.

İktidar her meselede olduğu haliyle '-mış' gibi görünerek, kelime oyunlarıyla işi kotarmak değil günü kurtarmak derdine düştüğünü söyleyen Uysal, “Yüzde 44’e yaklaşan maliyetle 72 ay taksit, nefes değil esnafa ancak yük getirir. Esnaf ayakta kalamazsa devlet de tahsil edemez. Hal-i hazırda, iktidar girdi maliyetlerini 'don olayları'na bağlasa, İran-ABD/İsrail savaşını sorumlu tutmaya kalksa da esnaf bu iktidarın 'heteredoks yaklaşımı'ndan, ışıltılı gözlerinden ve bir ekonomistin faiz inadından dolayı her gün kepenk kapatırken, iflas açıklarken faizi yükseltip borcu zamana yayan anlayışla umudunu daha da yitirecektir” dedi. Uysal, gerçek çözümün faizi düşürmek, kapsamı genişletmek, borcu ödenebilir hale getirmek olduğunu belirterek, “İktidar yabancı çiftçiye, yabancı esnafa, yabancı üreticiye verdiği destekleri masaya koymalı, Türk Milleti'ne de imtiyaz sağlamalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

