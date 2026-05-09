"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Petrol düştü, altın yükseldi

09 Mayıs 2026, Cumartesi 18:05
Motorine önceki gece 5 lira 58 kuruş indirim geldi. ABD/İsrail-İran hattında ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı’nda süren gerilim ve ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukası piyasalardaki dalgalanmayı sürdürüyor.

Savaş öncesinde 70 dolar seviyesinde olan brent petrol 101,29 dolara gerilerken, petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Altın fiyatları ise İran’daki gerilimin sona erebileceğine dair beklentilerle yükseldi. Spot altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 719,68 dolara çıktı.

