Gençler yapay zekâ arkadaşlarıyla sohbet ediyor

ABD’de yapılan bir araştırma, 13-17 yaş arası gençlerin yüzde 72’sinin en az bir kez yapay zekâ sohbet botlarını kullandığını ortaya koydu.

Uzmanlar, duygusal bağ kuran bu sistemlerin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine karşı uyarıyor. Araştırma, çocuklara yönelik medya ve teknoloji değerlendirmeleri yapan sivil toplum kuruluşu Common Sense Media tarafından hazırlandı. Ankette 1060 gençle görüşüldü. “Yapay zekâ arkadaş” olarak tanımlanan bu sohbet botları, görev tamamlamak yerine kullanıcıyla duygusal bağ kurmak üzere programlanıyor. Character.AI, Replika ve Nomi gibi platformlar üzerinden hizmet veriyor. AA

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