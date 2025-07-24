Eber Gölü kurudu

Türkiye’nin 12. büyük gölü olan Afyon’daki Eber Gölü, aşırı sulama ve iklimsel faktörlerle büyük ölçüde kurudu. Kuraklık nedeniyle yüzey alanının yaklaşık yüzde 90 azaldığı gölde, su seviyesi şu an sadece yüzde 2. Kuşların, özellikle flamingoların uğrak noktası, çeşitli bitkilerin ve kaplumbağaların yuvası olan alan artık bomboş.

Geçmişte, göl kenarında ziyaretçilerin çevreyi gözlemleyebilmesi için inşa edilen ‘Gözlem Evi’, günümüzde sudan yaklaşık 25 metre geride kalmış durumda. Yaşam savunucuları, gölün tamamen ölmemesi için yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. Yaşam savunucusu İbrahim Kaya, BirGün’e şunları söyledi: “Valilik yıllardır burası için bir şey yapmıyor. Burayla alakalı koruma kararları var ama hiçbir çalışma yaptırılmıyor. Göl hiçbir şekilde korunmuyor. Bu göl bitme noktasına gelmişken neden hâlâ tarımda kullanılıyor? Bazı fabrikaların atıkları buraya akıtılıyor. Eber Gölü’ne zarar verenlerin ceza almasını istiyoruz.”

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