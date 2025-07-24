Gıda tırlarına yaklaşanlar vuruluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İslâm âlimlerinden Gazze için seferberlik çağrısı - 'Kardeşlerimize yardım etmemize izin verin' BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA), Gazze’de insanları hayatta tutan son yaşam hatlarının da hızla çökmekte olduğunu aktardığını kaydeden Dujarric, “Yerel sağlık makamlarının aktardığına göre, yalnızca son 24 saatte bir düzineden fazla çocuk ve yetişkin açlık nedeniyle hayatını kaybetti” bilgisini verdi. Dujarric, gıdanın Gazze’ye son derece yetersiz miktarda sokulabildiğini belirterek, İsrail’in kapalı sınır geçişlerindeki depolardan malzeme alımı için BM ekiplerine izin verdiği durumlarda bile, bu noktalara yaklaşan sivillerin ateş altına alındığı uyarısında bulundu. *** AB, İsrail’in DSÖ’ye saldırısını kınadı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki DSÖ yerleşkesine yaptığı saldırılar hakkındaki soruyu cevapladı. Gazze’de DSÖ’nün herhangi bir binasına veya hastaneye yönelik saldırıları kınadıklarını belirten El Anouni, örgütün binalarının korunması gerektiğinin “çok açık” olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail’in personel yerleşkesi ve ana deposuna yönelik 3 kez saldırı düzenlemesinin ardından, “Gazze’den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz” mesajı vermişti. AA

Okunma Sayısı: 253

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.