Rusya: İşgal planına karşıyız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev, İsrail’in, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme yönündeki planıyla ilgili soruyu şöyle cevaplandırdı:

“Bu planı kınadık. Bu planın uygulanmasının aşırı derecede riskli olduğunu düşünüyoruz. Bu, işgal altındaki topraklarda durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bu, hem İsrail’in hem de tüm Orta Doğu bölgesinin güvenliğine olumsuz sonuçlar yaratabilir. Gazze’nin tamamen yok edilmesini ve sivil kayıpların artmasını önlemek lazım. Bu hedeflere ancak ateşkesin sağlanmasıyla ulaşılabilir.” İsrail yönetimi ve Hamas arasındaki temasların sonuç vermediğini belirten Fadeyev, her iki taraf için de uygun çözümlerin bulunması, sürdürülebilir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak “Bu, Filistin sorununa iki devletli formül doğrultusunda uzun vadeli çözümün bulunmasına yönelik pratik adımların atılmasını mümkün kılacak” dedi.