"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

'Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz'

25 Nisan 2025, Cuma 14:23
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın "savaşı durdurup Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesini", barış anlaşmasına giden yolda "büyük bir taviz" olarak nitelendirdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'yi Beyaz Saray'da karşılayan ABD Başkanı Trump, basın mensubunun Rusya ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Trump, "Putin'in, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durduracağına inanıp inanmadığının" sorulması üzerine, "Evet, inanıyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan Trump, Norveç Başbakanı Store ile Beyaz Saray'daki öğle yemeği öncesinde gazetecilere kısa açıklama yaptı.

Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin anlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin, "Benim bu konuda bir son tarihim var ve bunun hızlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, Norveç Başbakanı ile Oval Ofis'teki görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirdi ve bu saldırıların tam da barış görüşmeleri sürerken yaşanmasının kötü olduğunu belirtti.

Rusya'nın Kiev'e saldırılarını, "Bundan memnun değilim; barış müzakerelerinin tam ortasındayken füzeler ateşlendi ve ben bundan memnun değilim." ifadesiyle yorumlayan Trump, Rusya'ya bu saldırılarını durdurma ve barış anlaşmasına yönelmesi konusunda "çok ciddi baskı yaptıklarını" vurguladı.

"Barışa daha yaklaşmak için Rusya bugüne kadar ne gibi tavizler verdi?" şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Savaşı durdurmak ve tüm ülkeyi ele geçirmekten vazgeçmek, bunlar (Rusya'nın verdiği) oldukça büyük tavizler." dedi.

İki tarafın da anlaşmayı kabul edeceğine inandığını söyleyen Trump, bir an önce savaşın sona erip anlaşmanın imzalanmasını umduğunu belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığı konusuna da değinen Trump, bu konuda eski başkanlar Barack Obama ile Joe Biden'ı suçladı.

Trump, "ABD, yıllar önce Başkan Obama döneminde Kırım'dan vazgeçti, bu büyük bir olaydı. Bu benim savaşım değil, bu Biden'ın savaşı. Ben sadece yangını söndürmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bugün sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını belirten Trump, "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor." ifadesini kullanarak, barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulunmuştu.

"İran konusunda çok iyi gidiyoruz"

ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden müzakereleri de değerlendirdi.

Trump, "Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran ile nükleer müzakereler konusunda önlerinde iki seçenek olduğunu belirterek, "Bu seçeneklerden biri iyi bir seçenek değil, bu hiç de iyi bir seçenek değil." dedi.

Trump, ayrıca İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki İbrahim Anlaşmaları'na birçok yeni ülkenin katılmaya hazır olduğunu ifade ederek, yakın zamanda anlaşmaya yeni ülkelerin ekleneceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a, nükleer anlaşmaya varılması için 2 ay süre tanıdığı iddia edilmişti.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması amacıyla 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı. Dolaylı müzakerelerin ikinci turu da 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilmişti.

Her iki tur görüşmelerde de İran heyetine  Dışişleri Bakanı Abbas  Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise  Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff  temsil etmişti.

 

 

 

AA

Okunma Sayısı: 484
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müteahhit firma ararken dikkat!

    Trump yönetimi skandalı itiraf etti: Filistinli aktivist Halil, hakkında bir karar bulunmamasına rağmen gözaltına alındı

    Fatih Camisi'nde cemaati sakinleştiren vaiz, depremde anında yaşananları anlattı

    Beynine pıhtı attı, Türkçe konuşmayı unuttu: Türkçe anlıyor, Danca konuşuyor

    Moskova'da Rus komutan otomobilin patlaması sonucu öldü

    Litvanya da Filistin Devleti'ni tanıyabilir

    'Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz'

    Kütahya'da iki deprem meydana geldi

    İkinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıyayız!

    83 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi - Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

    Depremde "3 kuralı" çok önemli

    Fatih'te 3 bina mühürlendi

    Yurt genelindeki yağışlı hava devam edecek

    Pakistan, Hindistan'ı uyardı: İndus havzasına yönelik her türlü girişim savaş nedeni sayılacak

    Tuzla Deri OSB'deki depolama tankında patlama oldu: 5 kişi yaralandı

    FBI, Filistin destekçisi aktivistlerin evlerine baskın yaptı

    'Depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı'

    Gazze'de gönüllü görev alan Fransız doktor: İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz!

    BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ ders almayacak mıyız?
    Risale-i Nur'dan

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Açık saçıklıkta hudut tanımayanlara İlâhî îkaz!
    Genel

    Yurt genelindeki yağışlı hava devam edecek
    Ali FERŞADOĞLU

    Mehdî (ra), Süfyan komitesini dağıtacak
    Genel

    İkinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıyayız!
    Genel

    Depremde "3 kuralı" çok önemli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Cezevlerindeki yığılmaya karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.