05 Haziran 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah hükmeder; ondan sonra da Onun hükmünü değiştirecek kimse yoktur. Onun hesap görmesi de pek sür’atlidir.
Ra’d Suresi: 41
HADİS:
Kim ki, Arefe Günü dilini, kulağını ve gözünü haramdan korursa, iki Arefe arasındaki küçük günahları bağışlanır.
Camiü’s-Sağir, No: 3631
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