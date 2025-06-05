Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah hükmeder; ondan sonra da Onun hükmünü değiştirecek kimse yoktur. Onun hesap görmesi de pek sür’atlidir.

Ra’d Suresi: 41

HADİS:

Kim ki, Arefe Günü dilini, kulağını ve gözünü haramdan korursa, iki Arefe arasındaki küçük günahları bağışlanır.

Camiü’s-Sağir, No: 3631