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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Ukrayna, Rusya'daki askeri üsleri İHA'larla hedef aldı

01 Haziran 2025, Pazar 19:20
Rusya’nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarına Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye Ukrayna’nın İHA saldırısı düzenlediğini kaydederek, “Hava savunma sistemleri, güvenlik güçleri ve Acil Durum Bakanlığı yetkilileri çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Sükunet çağrısı yapan Çibis, sosyal medyada saldırılarla ilgili fotoğraf ve görüntü paylaşılmamasını istedi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı. İHA’ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu ifade etti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çocuk Bayramı’nda Ukrayna’nın bölgeye saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını, düşen İHA’ların hasara neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

 

Rus uçaklarına saldırı görüntüleri sosyal medyada yayıldı

Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesaplarında, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik büyük çaplı bir İHA operasyonu yaptığı belirtildi.

Saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları dahil 40’tan fazla Rus uçağının hasar aldığı iddia edilirken, bazı bombardıman uçaklarına yönelik saldırıların gerçekleştiği Ukrayna kaynaklı görüntüler hızla yayıldı.

Saldırıların Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki Rus hava üslerine gerçekleştiği ileri sürüldü.

Rusya: Ukrayna'nın Rus askeri hava üslerine saldırısında bazı uçaklar alev aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bugün Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların alev aldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün FPV İHA'larla ülkedeki askeri üsleri hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanıldı.

İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına yönelik saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, "Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarına yakın bir bölgeden FPV İHA'larının fırlatılması neticesinde birkaç uçak alev aldı." denildi.

Saldırılar neticesinde çıkan alevlerin söndürüldüğü ve hayatını kaybeden personel olmadığı aktarılan açıklamada, "terör" saldırılarına katılan bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

AA

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