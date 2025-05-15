Rutte: Türkiye, barış görüşmelerinde kilit rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin tüm taraflarla sahip olduğu iyi ilişkiler sayesinde sürece önemli katkı sunduğunu belirtti.
Rutte, Türkiye’nin diplomatik gücünün barış için kritik bir potansiyele işaret ettiğini söyledi. Rutte, “Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip” ifadesini kullanarak, Ankara’nın hem Moskova hem de Kiev nezdindeki güvenilir konumunun altını çizdi.
AA