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4 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırı doğrulandı

04 Kasım 2023, Cumartesi 12:05
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.

DSÖ’nün haftalık basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar nedeniyle 8 bin 500’den fazlası Gazze’de, 1400’ü İsrail’de 10 binden fazla kişinin öldüğünü belirtti.

Ghebreyesus, “Gazze’de 21 binden fazla kişi yaralandı ve 1,4 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze’de sahadaki durum tarif edilemez. Hastaneler, koridorlarda yatan yaralılarla dolu ve morglar dolup taşıyor. Doktorlar anestezi olmadan ameliyat yapıyor.” dedi. 

DSÖ’nün şu ana kadar sağlık hizmetlerine yönelik 237 saldırıyı doğruladığını kaydeden Ghebreyesus, bunlardan 218’i işgal altındaki Filistin topraklarında, 19’unun ise İsrail’de gerçekleştiğini bildirdi.

 

AA

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