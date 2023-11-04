Sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırı doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.

DSÖ’nün haftalık basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar nedeniyle 8 bin 500’den fazlası Gazze’de, 1400’ü İsrail’de 10 binden fazla kişinin öldüğünü belirtti. Ghebreyesus, “Gazze’de 21 binden fazla kişi yaralandı ve 1,4 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze’de sahadaki durum tarif edilemez. Hastaneler, koridorlarda yatan yaralılarla dolu ve morglar dolup taşıyor. Doktorlar anestezi olmadan ameliyat yapıyor.” dedi. DSÖ’nün şu ana kadar sağlık hizmetlerine yönelik 237 saldırıyı doğruladığını kaydeden Ghebreyesus, bunlardan 218’i işgal altındaki Filistin topraklarında, 19’unun ise İsrail’de gerçekleştiğini bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 256

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.