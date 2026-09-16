AB’den çocuklara dijital sınır

Avrupa Birliği, çocukları çevrimiçi ortamın risklerinden korumak için sosyal medya, video paylaşım platformları, yapay zekâ sohbet robotları ve çevrimiçi oyunlara erişimi yaşa göre sınırlandıracak.

Reuters’ın gördüğü Avrupa Komisyonu belgesine göre, hazırlanan düzenleme kapsamında 15 yaşından küçüklerin dijital platformlara erişimine kapsamlı kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor. Düzenleme Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya ve video platformlarının yanı sıra ChatGPT benzeri yapay zekâ sohbet robotlarını ve çevrimiçi oyun platformlarını da kapsayacak. Plan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB’nin teknolojiden sorumlu yetkilisi Henna Virkkunen’in Perşembe günü açıklaması beklenen AB Çocuk Yasası’nın (EU Kids Act) bir parçası olacak.

YAŞ DÜZENLEMESİ

Taslağa göre 15 yaş ve üzerindeki çocuklar kendi hesaplarını açabilecek. 13 ve 14 yaşındaki çocuklar ise sosyal medya ve video paylaşım platformlarında ancak ebeveynlerinin oluşturacağı başlangıç hesaplarını kullanabilecek. 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklara yönelik hesaplar tamamen ebeveynlerin kontrolünde olacak. Bu yaş grubunun yalnızca sıkı güvenlik standartlarını karşılayan, çocuklara uygun hizmetlere erişebilmesi öngörülüyor. 3 yaşından küçük çocukların ise bu hizmetlere erişimine izin verilmeyecek.

ÇOCUKLAR İSTİSMARDAN KORUNMALI

Komisyon belgesinde, çocukların dijital hizmetlerin sunduğu imkanlardan yararlanabilmesi gerektiği ancak aynı zamanda istismar ve sömürüden korunmalarının zorunlu olduğu vurgulandı. Belgede, “Birliğin yaklaşımı, çocukların dijital hizmetlerin büyük potansiyelinden yararlanmasına imkan tanırken onları istismar ve sömürüden korumalı. Teknoloji şirketlerinin çocuklarımıza erişimi sınırlandırılmalı, çocukların teknoloji şirketlerine erişimi değil.” ifadelerine yer verildi.