"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

27 Haziran 2020, Cumartesi 00:01
500’DEN FAZLA SİVİL VE SİYASî, ÜLKE YÖNETİCİLERİNE, PANDEMİ DÖNEMİNDE “TEHDİT ALTINDAKİ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIN” ÇAĞRISI YAPTI.

Demokrasi tehdit altında

Korona virüsü salgınının demokrasi açısından ciddi tehditler oluşturduğu belirtilen çağrıda, birçok hükümetin acil durumdan kaynaklanan gücünü, insan haklarını kısıtlayan ve devlet gözetimini arttıran icraatlere yönelttiğinin görüldüğü ifade edildi ve “Demokrasi tehdit altındadır” denildi. 

Sadece otoriter yönetimler yapmıyor

Çağrıda otoriter rejimlerin iktidardaki konum-larını sağlamlaştırmak için krizi  kullanmasının şaşırtıcı olmadığı, fakat bazı demokrasilerin yürürlüğe konan uygulamaların geri alınabilmesi için gereken tedbirleri almadan acil durum yetkilerini devreye soktuğu da belirtildi.

***

Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

Nobel Ödülü sahibi kişi ve kurumlar dahil 500’den fazla siyasi ve sivil isim, Covid-19 salgının demokrasiyi tehdit ettiği uyarısında bulunup demokrasiyi savunma çağrısı yaptı.

İsveç’in başşehri Stockholm merkezli IDEA ve ABD’nin başşehri Washington merkezli National Endowment for Democracy kurumlarının öncülüğünde 73 demokrasi savunucusu kurumun yanısıra dünya çapında 13 Nobel Ödülü sahibi ve 62 eski devlet ve hükümet başkanı da dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen siyasi ve sivil ismin desteğini alan ‘Demokrasiyi Savunma Çağrısı’ başlıklı bir açık mektup yayınlandı. İmzacılar arasında Türkiye’den eski dışişleri bakanı Hikmet Çetin ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Prof. Yakın Ertürk de yer aldı. Corona virüsü salgınının demokrasi açısından ciddî tehditler oluşturduğu anlatılan mektupta birçok hükümetin acil durumdan kaynaklanan gücünü, sıklıkla yasal kısıtlamaları, kontrolleri ve dengeleri ve anayasal düzenin gerektirdiği zaman aralıklarını göz ardı ettiği ve böylece insan haklarını kısıtlayan ve devlet gözetimini artıran icraatlara yöneldiği ifade edildi. 

Demokrasi tehdit altında

Demokrasinin, başta azınlıklar ve savunmasız gruplar olmak üzere bütün vatandaşların haklarını koruduğunu, böylelikle küresel krizleri ele almak için en etkili sistem olduğunu belirtilen mektupta şöyle denildi: “Mevcut pandemi, demokrasi açısından müthiş boyutlarda bir küresel meydan okumayı temsil etmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki otoriterler Covid-19 krizini, demokrasiyi zayıflıkla damgalamak ve demokrasinin son birkaç 10 yılda elde ettiği gözle görülür kazanımları tersine çevirmek için yeni bir siyasî savaş alanı olarak görmektedir. Demokrasi tehdit altındadır ve onu önemseyen insanlar, demokrasiyi savunma iradesini, disiplinini ve dayanışmayı talep etmelidir. Mevzu bahis olan, her yerde insanların özgürlüğü, sağlığı ve haysiyetidir.” 

Sorun sadece otoriter yönetimler değil

Diken’in haberine göre, mektupta, otoriter rejimlerin iktidardaki konumlarını sağlamlaştırmak için krizi kullanmasının şaşırtıcı olmadığı, fakat bazı demokrasilerin yürürlüğe konan uygulamaların geri alınabilmesi için gereken önlemleri almadan acil durum yetkilerini devreye soktuğu da belirtildi. National Endowment for Democracy Başkanı Carl Gershman, ‘bu eşsiz dayanışma örneğinin, demokrasinin tehdit altında olmakla birlikte ne kadar dirençli olduğunu da gösteren bir işaret olduğunu’ söyledi. Uluslararası IDEA Genel Sekreteri Kevin Casas-Zamora şu ifadeleri kullandı: “Şimdi hepimizin demokrasiyi savunmak için bir arada durması gereken zamandır. Neyin tehlike altında olduğunu herkes açısından açıklığa kavuşturmak zorundayız. Otoriter eğilimi olan liderlerin kendi güçlerini artırmak ve haklarımızı kısıtlamak için bu ya da diğer krizleri kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Oy sandığında, medyada veya sokaklarda demokrasiyi savunmalıyız.” 

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    Esnaf zor durumda

    Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır

    Aşı çıkmadan rahatlama yok

    Beşiktaş, Konyaspor'u 3 golle geçti

    ABD'deki salgın bilançosu daha da ağırlaşıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez uygulandı

    BM'den dünyaya Suriye çağrısı: Benzeri görülmemiş bir açlık krizi yaşanıyor!

    Bursa'da Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

    'İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'

    Konya'daki feci kazadan üzücü haberler!

    Liverpool rekorlarla şampiyon oldu

    Geçim şartları giderek ağırlaşıyor

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar

    Başkanlık sistemi Erdoğan’ın oylarını da eritti

    BM'den AB'ye çağrı: İsrail'i durdurmak için tüm ağırlığını kullan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan değişim
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz adımlar ters teper
    Cevher İLHAN

    Peki o tweetler ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa
    Genel

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor
    Yasemin YAŞAR

    Susarak konuşmak
    H. Muharrem OKUR

    Sabah kalktığında
    Nurenda Yaşar Coşkun

    İsm-i Kuddüs ve bilinçaltı
    Genel

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.