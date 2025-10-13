32 milyon aracın 6 milyonu sigortasız

Trafikteki araç sayısının her geçen yıl hızla artmasına rağmen sigortalılık oranlarının gerilediğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı. Yüksek olduğu için de her yıl 2.5 milyona yakın araç yeni trafiğe kaydoluyor. Dolayısıyla ülkemizdeki toplam araç sayısı TÜİK verilerine göre 32 milyon, bunların yaklaşık 6 milyonu ise sigortasız durumda. Yani zorunlu sigortada dahi 6 milyon aracın sigortası yok. Kasko sigortasında ise bilindiği üzere araç sahiplerinin yüzde 70’i kasko yaptıramıyor” dedi.

Öte yandan trafikteki risklerin artışına da dikkat çeken Palandöken, “Yine bilindiği üzere en çok kazalar motosikletlerde yaşanıyor. Ülkemizde son 10 yılda motosiklet sayısında yüzde 120 oranında artış var. Buna paralel olarak kaza oranları da aynı şekilde artıyor. Ancak sigorta oranlarına bakıldığında, motosikletlerin yalnızca yüzde 35’i sigortalı, yüzde 65’i sigorta kapsamı dışında” diye konuştu. Adnan Solmaz - Ankara

