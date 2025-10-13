"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Türkiye’nin asıl tablosu yoksulluk

13 Ekim 2025, Pazartesi 01:45
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar’ın Kurdali Mahallesi pazar yerini ziyaret etti.

MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

 

Seçer, “Türkiye’nin gerçek tablosu onların bize gösterdiği fotoğraflar değil. Geçen parlamentoda ‘İşte Türkiye tablosu’ diye fotoğraf gösterdiler. Gerçekte Türkiye’nin tablosunu görmek isteyen Mersin’e gelsin, Toroslar’a uğrasın ve bir de Kurdali Pazar Yeri’ne gelip Türkiye’nin tablosu kara bir tablo mu, yoksa pembe bir tablo mu görsünler” dedi. Seçer pazar ziyareti sırasında, vatandaşın da esnafın da ortak derdinin geçinememek olduğunu kaydetti.

Mersin - Anka

“İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”
Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca
Enflasyona her ay yeni bir bahane
Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?
2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’ye yardım için daha hızlı davranılmalı

    Türkiye’nin asıl tablosu yoksulluk

    “Soykırıma karşı vicdanlı bir duruş”

    DP Genel Başkanı Uysal: Bölücülükle demokrasi yan yana gelemez

    'Afganistan'ın saldırısında 23 Pakistan askeri öldü, 29 asker de yaralandı'

    Ülkeye saraylardan değil, pazardan bakın

    Filistin ile AB, ateşkes sonrasını görüştü

    Damacana su lüks oldu

    Fiyatlar 4 yılda uçtu

    İsrail, Suriye'nin güneybatısına baskın düzenledi

    Serbest bırakılacak Filistinlilerin listesi resmen açıklanamadı

    "Kayıp ve kaçakların azaltılmasıyla su kayıpları önlenebilir"

    Ateşkese rağmen Gazze’de yıkıma devam edecekleri mesajını verdi

    İçişleri Bakanlığı beklenen kuvvetli yağışa karşı uyardı

    Hamas: İsrail’e bahane vermeyeceğiz

    İsrail canlı cansız her şeyi bombaladı

    Meksika'da sel: 42 kişi öldü, 27 kişi kayboldu

    Muğla Köyceğiz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Ankara kitap fuarı bugün sona eriyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Bölücülükle demokrasi yan yana gelemez
    Genel

    Ülkeye saraylardan değil, pazardan bakın
    Genel

    Türkiye’nin asıl tablosu yoksulluk
    Genel

    'Afganistan'ın saldırısında 23 Pakistan askeri öldü, 29 asker de yaralandı'
    Genel

    “Soykırıma karşı vicdanlı bir duruş”
    Genel

    Gazze’ye yardım için daha hızlı davranılmalı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.