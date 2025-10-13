Türkiye’nin asıl tablosu yoksulluk

MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!
Seçer, “Türkiye’nin gerçek tablosu onların bize gösterdiği fotoğraflar değil. Geçen parlamentoda ‘İşte Türkiye tablosu’ diye fotoğraf gösterdiler. Gerçekte Türkiye’nin tablosunu görmek isteyen Mersin’e gelsin, Toroslar’a uğrasın ve bir de Kurdali Pazar Yeri’ne gelip Türkiye’nin tablosu kara bir tablo mu, yoksa pembe bir tablo mu görsünler” dedi. Seçer pazar ziyareti sırasında, vatandaşın da esnafın da ortak derdinin geçinememek olduğunu kaydetti.
Mersin - Anka
“İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”
Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca
Enflasyona her ay yeni bir bahane
Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?
2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon
