ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'Gazze Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesi Mısır tarafından açıklandı

13 Ekim 2025, Pazartesi 09:30
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:

20 İsrailli esirden 7'si Kızılhaç'a teslim edildi: 'İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyacağız '
Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak

 

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" düzenleneceği bildirilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi şehit olmuş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

AA

