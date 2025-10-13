“Soykırıma karşı vicdanlı bir duruş”

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya’da düzenlenen prestijli bir medya ödül töreninde yaşanan protestoyu “vicdan ve ifade hürriyeti adına örnek bir duruş” olarak nitelendirdi.

Yeneroğlu, yönetmenler Moritz Riesewieck ve Hans Block’un, insan hakları aktivisti ve medya eleştirmeni Judith Scheytt’in uğradığı haksızlığı protesto etmek amacıyla kazandıkları Grimme Online Ödülü’nü reddettiklerini belirtti. Scheytt’in, Alman medyasının Gazze’de yaşanan insanî krize yönelik tek taraflı yayınlarını eleştirdiği için daha önce layık görüldüğü Donnepp Medya Ödülü’nün, jüri dışındaki dernek yönetimi tarafından baskılar sonucu geri çekilmesi, Alman kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Batı medyasının sessizliğine meydan okudular Yeneroğlu, Alman yapımcıların bu kararı protesto ederek ödülü sahnede bırakmalarını, “hem meslektaşlarına yapılan haksızlığa hem de ifade özgürlüğüne yönelik baskılara karşı cesur bir dayanışma örneği” olarak değerlendirdi. Protestonun, Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalan Batı medyasına bir cevap niteliği taşıdığını vurgulayan Yeneroğlu, “İsrail’in Gazze’deki soykırımına yönelik itirazların ‘antisemitizm’ damgasıyla susturulmaya çalışıldığı bir ortamda, bu vicdanlı duruş takdire şayandır” ifadelerini kullandı. Nurseza Parlakoğlu - Yeni Asya

