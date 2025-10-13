Trump "Gazze'de savaş bitti" dedi - Netanyahu Trump'a altın barış güvercini hediye etti

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde "savaşın bittiği" mesajını yineledi.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.

Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç."mesajını yazarak imzaladı.

Trump, Meclis girişinde basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Varılan anlaşma nedeniyle bugün önemli bir gün olduğunu söyleyen Trump, "Bu harika bir gün, Yeni bir başlangıç. Daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı." ifadesini kullandı.

İsrail'e hareketinde uçakta yaptığı açıklamanın benzerini yaparak Gazze'de savaşın bittiği mesajını yineleyen Trump, Hamas’ın anlaşmaya uyacağını söyledi.

Trump'ın "Savaş bitti" açıklamasını Netanyahu yanındayken yapması dikkati çekti. Netanyahu dün akşam yaptığı açıklamada, "Gazze'ye saldırıların henüz bitmediğini" iddia etmişti.

Gazze'de 67 binden fazla Filistinlinin ölümünden sorumlu Netanyahu, Trump'a altın barış güvercini hediye etti

Gazze Şeridi'nde 67 binden fazla Filistinlinin ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a altından yapılmış bir barış güvercini hediye etti.

Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkanı Trump ile Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde görüştü.

Bu görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu Meclis'te İsrailli esirlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan yerel basına yansıyan haberde, Netanyahu'nun görüşmede Trump'a altından yapılmış bir barış güvercini hediye ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıldan fazla süren saldırılarında 67 bin 682 kişi ölmüş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.