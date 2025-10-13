Zafer Gazze halkının

Filistine Özgürlük Platformu, “Ateşkes, birilerinin Gazzelilere bahşettiği bir gelişme değil, direnen Gazze halkının somut kazanımıdır” açıklaması yaptı.

İzmir’de Filistine Özgürlük Platformu’nun çağrısıyla Alsancak Garı önünde toplanan grup, Filistin’e destek için yürüdü. Alsancak Garı önünde toplanan grup, “Orada bir savaş ölüyor çocuklar”, “Yaşasın küresel intifada”, “Katil İsrail, katil ABD”, “Gazze’de düşene, dövüşene bin selam” ve “Ateşkes Gazze’nin zaferidir” sloganları attı.

Gazzelilerin yüzlerinde umut var

Grup adına yapılan basın açıklamasında, “Bugün Gazze’de mutluluk var, coşku var; çocuklar aylar sonra ilk kez gülümseyebiliyor. Bugün Gazze’de ateşkes var; savaş uçaklarının, bombaların kulakları sağır eden gürültüsü yok. Bugün Gazzelilerin yüzlerinde umut var. Yüzde 80’i yıkılmış kadim bir bölgenin insanları olan, soykırıma karşı aylardır direnen Filistinliler tüm kayıplarına rağmen İsrail’e baş eğmediler. Ayakta durdular, mücadele ettiler ve ateşkesi kazandılar. Ateşkes, birilerinin Gazzelilere bahşettiği bir gelişme değil, direnen Gazze halkının somut kazanımıdır” denildi.

Filistin, kendi geleceğini tayin etmeli

Açıklamada, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme iradesine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı: “Biz biliyoruz ki hem ‘Trump Planı’ hem de ateşkesin süresi hakkında en doğru kararı verecek olanlar, mücadelenin yol haritasını belirleyecek olanlardır. Saldırıya uğrayan, yakılıp yıkılan şehirlerini terk etmeyen, açlığı bir soykırım silahı olarak kullanan İsrail’e boyun eğmeyen Gazzelilerdir. Ateşkes duyulur duyulmaz Gazzelilerin nasıl sevindiğini hep beraber gördük. Yine de ‘Trump Planı’ olarak adlandırılan sürece dair uyarımızı yapmayı hem Filistin halkına hem de küresel intifada hareketine bir borç olarak görüyoruz.”

İzmir - Anka