DP Genel Başkanı Uysal: Bölücülükle demokrasi yan yana gelemez

Ankara - Mehmet Kara

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve sözcülerinin son dönemdeki söylemlerine sert tepki gösterdi.

Uysal, DEM Parti İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan’ın PKK lideri Abdullah Öcalan’ın medyanın dilinden rahatsız olduğunu aktararak, “Bugün medya da AKP’nin elinde, yargı da AKP’nin elinde. Ancak hâlâ televizyonlarda bu sürece karşıt bir yerden hem sözünü hem dilini ciddi anlamda bir nefrete bir öfkeye büründüren bazı kesimler var“ demesine tepki gösterdi.

Eşitlik herkesten fazla hak istemek değildir

Uysal, bu çevrelerin demokrasi anlayışının “etnik kimliğe dayalı bir hakimiyet tasavvurundan” ibaret olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bunların ‘eşitlik’ anlayışı herkesten fazla hak, ‘özgürlük’ anlayışları ‘özerklik’ ve parçalanmış bir Türkiye. Yıllarca televizyon ekranlarında, kürsülerde, köşelerde demokrasiyi etnik bölücülükle orantılı görüp, sırtını sıvazlayan kitle, şu gördüğünüz nobranlığın, utanmazlığın sorumlusudur. Bunların etnik temelli bölücü siyasetlerine de, Büyük Ortakları Akp/Mhp’nin seçime dönük teknik/siyasal hesaplarına da bulunduğumuz her zeminde karşı çıkacak, mücadele edeceğiz.”

Demokrasiyi istismar ediyorlar

Uysal, paylaşımında “Terör örgütü elebaşı, Bebek Katili, Türkiye’deki medyadan rahatsız olduğunu söylemiş. Terör örgütünün sözcüsü bir milletvekili de bunu aktarıp ‘bu bizim sorunumuz değil, medya da yargı da AKP’nin elinde’ diyerek ‘Büyük Ortak’a görevini yap mesajı göndermiş. Bir diğeri Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak için kurdukları terör örgütünü unutup “demokratik cumhuriyeti biz kuracağız.” demiş. Yetmemiş, 1984’ten bu yana başta Kürtler olmak üzere binlerce insanı yaşama özgürlüğünden ettiklerini, katlettiklerini, terör ile kırk yıl ülkenin doğusunu, güney doğusunu esir ettiklerini, bu ülkede kimse kimliğinden ötürü bir hakkından edilmiyorken, buna en iyi örnek bunu zikreden terör sözcüsüyken bunları unutup “Kürtler eşit ve özgür yurttaş olacak” demiş” ifadelerini kullandı.