Filistin ile AB, ateşkes sonrasını görüştü

12 Ekim 2025, Pazar 23:46
Filistin hükümeti ile Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'nde ateşkesi takip eden aşamaya ilişkin yapılacak düzenlemelerde ortak çalışmanın yoğunlaştırılması konusunu ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot, Ramallah kentinde bir araya geldi.

 

Başbakan Mustafa, görüşmede, Filistin Devleti'nin sahada somut şekildeki varlığını tamamlamak amacıyla Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki kurumların birleştirilmesine ilişkin sarf edilen çabalara uluslararası desteğin önemli olduğunu ifade etti.

 

Mustafa, İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait mali kaynakların iadesi ve Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen saldırıların durdurulması için Tel Aviv'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

AB Temsilcisi Bigot ise AB'nin Gazze Şeridi'ndeki insani yardım, iyileşme ve yeniden inşanın yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki AB Sınır Yardım Misyonu'nun yeniden çalışmalarına başlaması, Filistin hükümetinin reform ve kalkınma faaliyetleri için sarf edilen çabalara destek verdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 235
