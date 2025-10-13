Gazze’ye yardım için daha hızlı davranılmalı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), ateşkesin ardından Gazze’ye yardımların geniş ölçekte ulaştırılabilmesi için tüm giriş noktalarının hızlı ve etkin şekilde kullanılması, güvenli ve kesintisiz insanî erişimin sağlanması, kritik altyapı ile depolama tesislerinin onarılması ile Aşdod Limanı’ndaki gümrük işlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Merkezi, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte WFP’nin, Gazze’de hayat kurtarıcı gıda yardımlarını arttırmaya hazır olduğu belirtildi. AA

