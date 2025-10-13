"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 Ekim 2025, Pazartesi 01:47

Gazze’ye yardım için daha hızlı davranılmalı

13 Ekim 2025, Pazartesi 01:47
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), ateşkesin ardından Gazze’ye yardımların geniş ölçekte ulaştırılabilmesi için tüm giriş noktalarının hızlı ve etkin şekilde kullanılması, güvenli ve kesintisiz insanî erişimin sağlanması, kritik altyapı ile depolama tesislerinin onarılması ile Aşdod Limanı’ndaki gümrük işlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Merkezi, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte WFP’nin, Gazze’de hayat kurtarıcı gıda yardımlarını arttırmaya hazır olduğu belirtildi.

