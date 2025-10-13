Bediüzzaman için mevlid okutuldu

Bediüzzaman Hazretleri için İstanbul’daki tarihî Eyüp Sultan Camii’nde dün mevlid okutuldu.

Büyük İslam âlimi Bediüzzaman Said Nursî ve ahirete irtihal etmiş bütün Müslümanların ruhu için dün (12 Ekim 2025 Pazar) İstanbul’daki tarihî Eyüp Sultan Camii’nde bir mevlid programı düzenlendi.

Yeni Asya İstanbul Okuyucuları tarafından organize edilen geleneksel mevlid programı, öğle namazının ardından okutuldu.

Programda, başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) başta olmak üzere bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiram’ın, özellikle de Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ve ahirete irtihal eden Risale-i Nur Talebelerinin, ehl-i iman ve şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’ân tilaveti ve dualar yapıldı.

Mevlide İstanbul ve çevre illerden de iştirak edildi. Mevlid, tanışma ve kaynaşmaya da vesile oldu.

İSTANBUL / YENİ ASYA - İSMAİL TEZER