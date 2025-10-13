Mısır’da Gazze zirvesi

Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır’da bugün uluslararası zirve düzenleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eş başkanlığında ve 20’den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla “Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi” adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirildi. Zirvenin, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları pekiştirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı amaçladığı vurgulandı. AA

Okunma Sayısı: 232

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.