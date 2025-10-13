Ülkeye saraylardan değil, pazardan bakın

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en büyük banknot olan 200 liranın alım gücündeki düşüşe dikkat çekmek için Ankara İskitler Semt Pazarı’nda alışveriş yaptı.

Arıkan, 200 lirayla yalnızca 1 kilo elma, 1 kilo üzüm, 1 kıvırcık marul ve yarım kilo biber alabildi. Arıkan, pazardaki fiyatları gözlemledikten sonra yaptığı açıklamada, “2009 yılında tedavüle giren 200 lirayla 5 gram altın alınabiliyordu. Bugünse dört tane kıvırcığın 200 liraya satıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi. Konuşmasında iktidara seslenen Arıkan “New York ve Washington’daki finans çevrelerinde gezmek yerine gelin Ankara’nın pazarlarına uğrayın, vatandaşın gerçek hayatını görün. Bu ülkeye saraylardan değil, İskitler pazarından bakın” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

