Sanatçılardan Biden’a ‘ateşkes’ çağrısı

Aralarında Bassem Youssef, Bella Hadid ve Yusuf Cat Stevens gibi isimlerin de olduğu sanatçılar, Biden’a açık bir mektup yazarak Gazze ve İsrail’de derhal ateşkes çağrısında bulunmasını istedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları ve Gazze’de Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılabilmesi için Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen çabalar sürerken, aralarında Bassem Youssef, Bella Hadid, Ben Affleck, Bradley Cooper, Drake, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Kirsten Dunst, Macklemore, Tom Hardy ve Yusuf Cat Stevens gibi isimlerin de bulunduğu onlarca sanatçı ABD Başkanı Joe Biden’a açık bir mektup yazarak Gazze ve İsrail’de ateşkes talebinde bulundu.

Sivillerin öldürülmesini kınıyoruz

“Artists4ceasefire.org” (Ateşkes için sanatçılar) internet sitesinde yayınlanan ve ABD Başkanı Biden’a hitaben yazılan açık mektupta, ‘İsrail ve Filistin’de yaşanan yıkıcı can kayıpları ve devam eden dehşete’ atıfta bulunularak, “Bir can kaybı daha yaşanmadan siz Birleşik Devletler Başkanı ve ABD Kongresi’nden Gazze ve İsrail’de derhal (savaşın) tırmanışını azaltma ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Gazete Duvar’ın haberine göre Gazze’de bugüne kadar İsrail’in saldırılarında 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğine vurgu yapılan mektupta, “İnanç ya da etnisiteden bağımsız olarak tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyoruz ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz” denildi, Biden’a ‘gecikmeksizin ateşkes çağrısında bulunma ve bunu kolaylaştırma’ çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi