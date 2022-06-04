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4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Savaşın 100 günlük bilançosu

04 Haziran 2022, Cumartesi 18:07
Associated Press haber ajansı, Rusya-Ukrayna savaşının 100 günlük bilançosunu derledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yüzüncü gününde savaş tüm dünyaya neredeyse her gün yürek burkan sahneler yaşatıyor. Associated Press haber ajansı, 100 günlük dönüm noktasına ulaşan ve ufukta biteceği yönünde bir işaret olmayan savaşın yol açtığı ölüm, yıkım, yerinden edilme ve ekonomik tahribata daha fazla ışık tutan bazı sayı ve istatistikleri derledi. Kimse kaç savaşçının ya da sivilin öldüğünü gerçekten bilmiyor ve hükümet yetkililerinin kamuoyunu etkilemek amacıyla bazen abartarak ya da düşük göstererek açıkladığı kayıp sayılarını doğrulamak neredeyse imkansız. Can kayıplarını sayma görevini üstlenen hükümet yetkilileri, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer kişiler, insanların öldürüldüğü yerlere her zaman erişemiyor. Moskova da kendi güçleri ve müttefikleri arasındaki kayıplar hakkında çok az bilgi paylaştı ve kontrolu altındaki bölgelerde sivil ölümlerin hesabını vermedi. 

On binlerce sivil öldü

Uzun süredir kuşatma altında olan ve savaşta potansiyel olarak en fazla can kaybının yaşandığı Mariupol kenti gibi bazı yerlerde Rus güçleri ölümleri örtbas etmeye çalışmakla ve cesetleri toplu mezarlara gömmekle suçlanıyor. VAO Türkçe’deki habere göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Lüksemburg Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, tüm bu belirsizliğe rağmen şu ana kadar “en az on binlerce” Ukraynalı sivilin öldüğünü açıkladı. Yetkililer sadece Mariupol’da 21 binden fazla sivilin öldüğünü bildirdi. Rusya’nın saldırılarının odak noktası haline gelen Luhansk’ın doğu bölgesindeki Severodonetsk kentinin belediye başkanına göre yaklaşık bin 500 kişi can verdi.

7 milyondan fazla kişi evinden oldu

Aralıksız bombardıman, kara ve hava saldırıları birçok şehir ve kasabanın büyük bölümünü harabeye çevirdi. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu, Rus ordusunun 38 bin konutu yıktığını ve 220 bin kişiyi evsiz bıraktığını açıkladı. Anaokullarından ilkokullara ve üniversitelere kadar yaklaşık bin 900 eğitim tesisi hasar gördü ve bunlardan 180’i tamamen yıkıldı. Dünya Sağlık Örgütü bu yıl Ukrayna’da hastanelere, ambulanslara ve sağlık çalışanlarına 296 saldırı olduğunu açıkladı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 6,8 milyon kişinin çatışmalar sürerken Ukrayna’yı terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor. BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü’nün tahminlerine göre 23 Mayıs itibarıyla ülke içinde yerinden edilmiş, yani evlerini terk eden ancak ülkede kalanların sayısı 7,1 milyondan fazla.

 

Etiketler: savaş, bilanço
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