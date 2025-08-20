Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki Biz sana, her zaman tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha’yı ve azametli Kur’ân’ı verdik.

Hicr Suresi: 87

HADİS:

Kim ki Allah def edinceye kadar güzel bir teselliyle musibete karşı sabrederse, Allah onun için üç yüz derece yazar. İki derecenin arası gökle yer arası kadardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2522