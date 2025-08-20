"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor

20 Ağustos 2025, Çarşamba 00:17
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda israfına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığına verdiği soru önergesinde Bakanlığın yılda 18 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini belirtmesinin önemli bir tespit olduğunu, bazı araştırmalarda bu rakamın 23 milyon tona kadar çıktığının da ifade edildiğini belirtti.

Gürer, “Dünyada artan açlık tehlikesi ve Türkiye’de derinleşen yoksulluk karşısında gıda israfının ulaştığı boyutlar çok yönlü irdelenmelidir” dedi. Gürer, dünya nüfusunun 8 milyara yaklaştığını ve 1 milyara yakın insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Gürer, Türkiye’deki derin yoksulluğa rağmen gıda israfının önüne geçilemediğini vurguladı. Gürer, “Gıdamızı israf etmemeliyiz. Özellikle ekmeğin çöpe gitmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ürünün çöpe gitmemesi, israfın önüne geçilmesi için Türkiye’nin mutlaka bir seferberliğe ihtiyacı var.” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor

