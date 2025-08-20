"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

ABD'de Erin Kasırgası alarmı

20 Ağustos 2025, Çarşamba 10:40
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildiği bildirildi.

ABD, Atlantik Okyanusu'ndan yaklaşan Erin Kasırgasına hazırlanırken, Kuzey Carolina'nın Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildiği duyuruldu.

Adada şiddetli sel uyarısı yapılırken, adanın bağlı bulunduğu Dare bölgesinde de acil durum ilan edildi.

Şiddeti saatte 165 kilometreye ulaşan ve "Kategori 2" şiddetinde ilerleyen Erin Kasırgasının karaya vurması beklenmiyor. Ancak kasırganın şiddetli fırtınalar, tehlikeli dalgalar ve kıyı bölgelerde sellere yol açabileceği öngörülüyor.

AA

Okunma Sayısı: 306
