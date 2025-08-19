Yarın çok geç olacak

BM Filistin Raportörü Richard Falk, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ile ilgili, “Batı halkı yavaş yavaş yeniden tepki veriyor. Acil bir şekilde tepki vermeleri gerekiyor, yoksa çok geç olacak” dedi.

Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul’da bir otelde düzenlenen “Gazze Mahkemesi Acil Durum Basın Toplantısı”nda konuştu. Gazze Mahkemesi olarak, ciddi ve köklü bir adım atılmadığı takdirde, 22 aydır soykırıma uğrayan Gazze halkını kurtarmak için artık çok geç olacağı endişesiyle karşı karşıya olduklarını belirten Falk, insanlığın bu noktada harekete geçmeye devam ettiğini vurguladı. Falk, “Batı’nın liberal demokrasilerinin bu kadar suç ortaklığı yapması büyük bir üzüntü kaynağı ve değişimin yolda olduğunu görüyoruz. Batı halkı yavaş yavaş yeniden tepki veriyor. Acil bir şekilde tepki vermeleri gerekiyor, yoksa çok geç olacak” değerlendirmesini yaptı.

“Sert tedbirler alacağız”

Tüm insanların vicdanına seslenmeye çalıştıklarını belirten Falk, hükümetlerde değişim sağlayacak, silah ambargosu ve çeşitli yaptırım biçimleri gibi adımları teşvik eden, aynı zamanda kamuoyunun ve sivil toplumun başlattığı apartheid karşıtı kampanyalarla Filistinlilerin temel hak mücadelesiyle dayanışmayı güçlendiren bir aktivizmi desteklediklerini ifade etti. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’de “en ölümcül soykırım aşamasına girişme kararı aldığını, yaklaşan tırmanışın, BM’ye üye olan hükümetlerin yanı sıra bir kuruluş olarak BM ve diğer çok taraflı kurumları da sert tedbirler almaya zorladığını kaydeden Falk, şunları kaydetti: “Önerdiğimiz köklü eylem, BM’nin şu anda erişebildiği mevcut politika araçlarına güvenmenin bir kombinasyonunu içeriyor.”