ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti!

20 Ağustos 2025, Çarşamba 10:42
ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "savaş kahramanı" olarak nitelendirdi.

Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullandı.

"Onu hapse atmaya çalışıyorlar." diyen Trump, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine mi yoksa İsrail'deki yolsuzluk davasına mı atıfta bulunduğunu açıklamadı.

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda ABD'nin hava operasyonlarındaki "başarısına" yönelik sözlerini yineledi.

Putin ve Zelenskiy görüşmesi "düzenleme aşamasında"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ikili bir görüşme "düzenleme aşamasında" olduğunu belirten Trump, iki liderin başlangıçta kendisi olmadan görüşmesinin daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

Trump, "Neler olacağını görmek istiyorum. Bilirsiniz, aralarında zorlu, çok kötü, çok kötü bir ilişki vardı. Şimdi görüşmelerin nasıl gideceğini göreceğiz ve gerekirse, muhtemelen gerekecektir, ben de gideceğim ve muhtemelen anlaşmayı sağlayabileceğim." diye konuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Netanyahu, ayrıca ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla da yargılanıyor. Trump, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli öldü, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

 

AA

Okunma Sayısı: 438
